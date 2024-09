Ondanks snelste tijd op EK tijdrijden: Alec Segaert heel duidelijk over keuze voor WK bij beloften

Alec Segaert pakte vorige week zijn derde Europese titel op rij bij de beloften. Op het WK kiest hij opniew voor die categorie, ondanks dat hij ook bij de profs zou kunnen rijden.

Op het EK tijdrijden voor beloften was Alec Segaert duidelijk de snelste. Eerste achtervolger Jakob Söderqvist volgde op 30 seconden, nummer drie Wessel Mouris op 34 seconden. Maar er was nog een ander opvallend feit.

Segaert reed bij de beloften negen seconden sneller dan de winnaar bij de profs, Edoardo Affini. Dat was wel in iets andere omstandigheden, want het regende bij de profs, maar het had dus wel gekund voor Segaert.

Segaert over keuze voor WK bij beloften

Toch was de keuze van Segaert doordacht, want op het WK wil hij na twee zilveren medailles op rij het goud bij de beloften. Als hij op het EK bij de profs had gereden, mocht hij op het WK niet meer bij de beloften deelnemen.

Ook over een eventuele deelname aan het WK bij de profs twijfelde Segaert niet. "Die regenboogtrui bij de beloften is mijn grote drijfveer", citeert Het Nieuwsblad Segaert op zijn persconferentie. Maandag rijdt hij zijn tijdrit.

Segaert zal zijn regenboogtrui nooit kunnen dragen in koers als prof. "Maar ik zal hem wel op het podium kunnen aandoen. En ik zou er elke avond in mijn kamer naar kunnen kijken. Dat is ook iets waard", stelt hij.