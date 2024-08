Er ligt voor Wout van Aert nog iets heel anders te wachten in de Vuelta dan de doelstelling die hij zelf aanhaalt

Wout van Aert heeft duidelijk gemaakt met welke doelstelling hij naar de Vuelta trekt. Het eventuele succes dat hij daar behaalt, hoeft zich niet tot die doelstelling te beperken.

Hét grote doel in de aanstaande Vuelta voor Wout van Aert is het winnen van een etappe. Het kunnen er ook meer worden, maar laat ons beginnen met één, zoals hij het zelf verwoordde. Dat zou immers een bevrijdende overwinning zijn, want het is net dat gevoel om te kunnen winnen dat Van Aert al veel te lang moet missen.

Van Aert heeft door allerlei omstandigheden in 2024 slechts één wedstrijd kunnen winnen: Kuurne-Brussel-Kuurne. Veel renners trekken naar een grote ronde om een ritje mee te pikken, maar voor Van Aert zou een zege in de Vuelta dus veel meer waard zijn dan dat. Hij is op zoek naar de bevestiging dat hij het nog altijd kan.

Van Aert geeft weinig om puntenklassement

Niemand die daar echt aan twijfelt en zonder het te willen zou hij ook zomaar eens in de puntentrui kunnen belanden. Van Aert won al de groene trui in de Tour van 2022, maar maakte nadien geen doel meer van het puntenklassement. Ook nu niet. Toch is het aannemelijk dat het automatisch een doel wordt in de loop van de Vuelta.

Het sprintersgeweld is in de Vuelta eerder beperkt en daardoor zijn er ook weinig renners van het kaliber Van Aert die in aanmerking komen voor het puntenklassement. De 21-jarige Pavel Bittner is een revelatie: hij snelde naar twee ritzeges in de Ronde van Burgos. Om Van Aert te beconcurreren is wel al een grote stap voor hem.

Strong en Groves concurrenten Van Aert

Corbin Strong is nog een man die dicht kan eindigen in vlakke ritten. De enige sprinter die Van Aert op papier misschien het vuur aan de schenen kan leggen in een puntenklassement, is Kaden Groves van Alpecin-Deceuninck. Al zal ook de Australiër het moeten afleggen als Van Aert zijn beter vormpeil bereikt.