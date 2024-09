Jasper Philipsen lijkt iets te beseffen nadat hij opnieuw verliest van Tim Merlier

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Vijf dagen na het Europees kampioenschap wielrennen moest Jasper Philipsen ook in het Kampioenschap van Vlaanderen tevreden zijn met een ereplaats. Winnen zat er opnieuw niet in.

In de Renewi Tour won Jasper Philipsen de laatste massasprint, maar de voorbije drie koersen kwam hij niet meer aan winnen toen. In de BEMER Cyclassics werd hij zevende, op het EK vijfde en op het Kampioenschap van Vlaanderen derde.

Er lijkt dan ook wat sleet te zitten op de sprint van Philipsen. "Ik had gewoon niet de beste sprint in de benen en niet het beste gevoel. Daar moet ik me tevreden mee stellen", zegt Philipsen bij WielerFlits.

Geen topvorm meer bij Philipsen?

Philipsen laat het hoofd niet hangen, maar hij beseft wel dat hij niet meer in topvorm is. Zowel op het Europees kampioenschap als op het Kampioenschap van Vlaanderen was Merlier duidelijk sneller dan Philipsen.

"Ik had graag willen winnen, maar met het gevoel dat ik momenteel heb moet ik realistisch zijn dat er niet meer inzit. Ik weet het niet, maar we moeten het even rustig bekijken", stelt Philipsen nog. Blijft het dan toch hangen?

De komende dagen krijgt Philipsen wel de kans om nog eens van een zege te proeven. Zaterdag rijdt hij de SUPER 8 Classic, zondag de Gooikse Pijl. Daarna rijdt hij ook nog Binche-Chimay-Binche (01/10), de Münsterland Giro (03/10) en Parijs-Tour (06/10).