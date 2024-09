🎥 Opnieuw sneller dan Jasper Philipsen: Tim Merlier schiet meteen raak in Europese sterrentrui

Tim Merlier heeft meteen zijn eerste wedstrijd in de Europese trui gewonnen. In het Kampioenschap van Vlaanderen was hij duidelijk de snelste in de massasprint.

Vorige week zondag sprintte Tim Merlier naar de Europese titel in Hasselt. In de Limburgse hoofdstad was hij sneller dan Olav Kooij en Madis Mihkels. Vijf dagen later mocht hij voor het eerst zijn nieuwe trui showen in Koolskamp.

Het leek opnieuw een massasprint te worden, maar op zo'n 10 kilometer van de streep veroorzaakte Sam Welsford een stevige valpartij vooraan in het peloton. Onder meer Tim Merlier moest daardoor achtervolgen.

Merlier schiet meteen raak in Europese trui

Uiteindelijk kwam alles weer samen en werd het toch een massasprint. Philipsen was de enige met een treintje en daar haakte Merlier zijn wagonnetje aan. In de sprint was de Europese kampioen duidelijk de snelste.

"Het was een hectische finale met die valpartij op 10 kilometer van de streep. Daar zaten wij achter, maar we konden gelukkig wel terugkeren. Dan was het een beetje zoeken wie ik nog rond me had, want Bert (Van Lerberghe) was ik kwijt."

"Warre (Vangheluwe) heeft me goed gebracht en dan moest ik zelf wachten en ergens in te pikken. Dat bleek het wiel van Philipsen te zijn. Zondag kom ik ook aan de start in de Gooikse Pijl, daarna volgen ook nog Binche-Chimay-Binche en het WK gravel."

🚴🇧🇪 | Tim Merlier wint niet alleen het Europees kampioenschap, maar ook het Vlaams kampioenschap. Opnieuw gaat dat ten koste van Philipsen... 🙌🇧🇪 #KoolskampKoerse



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/logc9OEEwA — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 20, 2024

