Pijnlijk voor Van Aert? Van der Poel, Evenepoel en Pogacar steken ver boven hem uit

Remco Evenepoel pakte op de Olympische Spelen de dubbel in de tijdrit en de wegrit. Daarmee werd nog maar eens duidelijk dat hij er samen met Van der Poel en Pogacar bovenuit steekt.

Als er wordt gekeken naar de vijf monumenten (Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Ronde van Lombardije), het WK en de Olympische Spelen is de dominantie van drie renners duidelijk.

Sinds 2022 zijn maar liefst 14 van die 17 van die belangrijkste eendagswedstrijden gewonnen door Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel of Tadej Pogacar. Van der Poel is goed voor zes zeges, Evenepoel en Pogacar voor elk vier.

Slechts drie renners konden Van der Poel, Evenepoel en Pogacar van de zege houden. Matej Mohoric won in 2022 Milaan-Sanremo, Dylan van Baarle won in hetzelfde jaar Parijs-Roubaix. Jasper Philipsen won dit jaar Milaan-Sanremo.

Van Aert vijf keer op podium

Wout van Aert blijft dus al een tijd met lege handen achter, al stond Van Aert sinds 2022 wel vijf keer mee op het podium van die grote eendagskoersen. Zijn enige zege in een grote eendagsklassieker is Milaan-Sanremo in 2020.

Van Aert won dan weer wel de Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, twee keer de E3 Saxo Classic en drie ritten in de Tour. Maar in de echte topklassiekers is het altijd net niet.