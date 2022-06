Arnaud De Lie past ervoor: "Ik zal wel op televisie kijken"

Arnaud De Lie is de man die Lotto Soudal op dit moment aan punten voor de World Tour helpt.

Dit verlengde weekend zijn er in de Heistse Pijl en de Ronde van Limburg opnieuw belangrijke punten te sprokkelen voor de World Tour.

Mark Cavendish en Tim Merlier worden de tegenstanders, maar daar is De Lie niet bang voor. “Het is ‘chouette’ om me met die mannen te kunnen meten”, zegt De Lie in Het Belang van Limburg. “Merlier komt pas terug uit blessure en Cavendish won nog een rit in de Giro. Het wordt een interessante maatstaf.”

Grote rondes, daar moet De Lie nog niet van weten. “De Tour? Non, die volg ik op televisie. De Vuelta staat ook niet op de planning, maar dat kan nog veranderen. Maar eerlijk: liever niet. Fysiek ben ik niet klaar om drie weken te koersen.”