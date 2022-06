Dumoulin bespreekt aankondiging pensioen en houding Jumbo-Visma: "Niet verwacht dat ze niet zouden reageren"

Tom Dumoulin heeft aangekondigd dat hij eind dit jaar op pensioen gaat. Wat ze daar bij Jumbo-Visma van vinden? Dat weet niemand precies.

Dumoulin kwam op zijn beslissing terug in een gesprek met NOS. "Het begon al te pruttelen in het voorjaar, omdat het niet liep. De wedstrijden vielen gewoon tegen. Vervolgens kreeg ik corona. Het was het één na het ander. Ik ben echt overtraind geraakt in 2020 en het gaat gewoon echt tijd kosten om daar weer bovenop te komen."

SABBATICAL TE KORT

De Nederlander kan alvast één conclusie trekken uit het tweede deel van zijn carrière. "Mijn sabbatical was te kort, maar ik wilde per se naar de Olympische Spelen. Daar ging het goed, maar nadien kwam ik weer in dezelfde problemen terecht."

Hoe voelt hij zich nu het hoge woord eruit is? "Ik ben blij dat het eruit is, maar het is wel een beetje gek." Bij de ploeg is het ondertussen windstil. "Ze zijn ook wel teleurgesteld dat er in het voorjaar niet is uitgekomen waar ik op gehoopt had. Voor de rest weet ik het niet. Ik had ook niet verwacht dat ze nog niet zouden reageren, maar waarom dat is, dat moet je aan hen vragen."