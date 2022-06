De Abruzzen aast op de Grande Partenza in 2023, maar er zijn nog kapers op de kust

De regio van de Abruzzen wil de start van de Giro in 2023 organiseren. Dat melden verschillende Italiaanse media. Al lijkt organisator RCS ook te kijken naar het buitenland.

De Giro 2022 is nog niet gedaan of er zijn al geruchten over het parcours van 2023. Die moet nog vrijgegeven worden. Ook de Grande Partenza is nog niet bekend. De regio van de Abruzzen zijn alleszins al kandidaat. "De gehele regio heeft zich aangemeld bij organisator RCS", zei Maurizio Formichetti, die het contact tussen de regio en organisatie onderhoudt, aan Tuttobiciweb.

Er zijn verschillende opties mogelijk. "We willen alleszins laten weten dat de regio beschikbaar is en bestaat", ging Formichetti verder. "We zijn bereid om met RCS aan tafel te zitten om de start te organiseren of om start en aankomst te zijn van een rit." Al zijn er kapers op de kust. Tuttobiciweb meldt dat RCS ook kijkt voor een Grande Partenza in Slovenië of Turkije.