Aankomsten met bochten moeten er nog veel meer uitgehaald worden

Je zou denken dat aankomsten met bochten een 'no go' zijn, na alle zware valpartijen die we de laatste jaren in het wielrennen al gezien hebben. Er bestaan er echter nog altijd veel te veel.

Het meest recente voorbeeld van een technische finale waarbij het misliep, komt uit het vrouwenwielrennen met de eerste etappe van de Women's Tour. Onder meer topsprinter Lorena Wiebes schoof in een bocht op het gladde wegdek onderuit en knalde tegen de dranghekken aan.

It's a 𝙘𝙝𝙖𝙤𝙩𝙞𝙘 finish to the opening stage of the Women's Tour 😱



Clara Copponi comes out victorious after a handful of leading riders crashed at the final corner 💥#WomensTour | #UCIWWT pic.twitter.com/6xYZvHvSsV — Eurosport (@eurosport) June 6, 2022

Zelfs na de bocht waarin het misliep, lag er nog een bocht op enkele honderden meters van de eindstreep. Kortom: het was een belachelijke aankomst waarbij het in de sterren geschreven stond dat hier gevallen zou worden. Op de sociale media werd dan ook duchtig de vraag gesteld hoe het kon dat deze finish goedgekeurd werd.

I'm sorry, EXCUSE ME, who approved that finish for the Women's Tour? June 6, 2022

Daar bestaat eigenlijk geen goed antwoord voor. We zijn bijna twee jaar na de horrorcrash van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen. De UCI nam zich voor om nog te gevaarlijke aankomsten af te keuren, maar nog al te vaak duiken er bochten op in de laatste honderden meters van parcoursen van wielerwedstrijden. Sterker nog: het komt nog heel geregeld voor.

Zelfs op het hoogste niveau. Neem nu de Giro, de eerste grote ronde van het jaar die net achter de rug is. In rit 13 naar Cuneo lag in de slotkilometer na een rotonde nog een lastige bocht. In rit 19 met aankomst in Santuario di Castelmonte dwong Koen Bouwman Mauro Schmid naar buiten in een bocht kort voor de meet om vervolgens naar de overwinning te sprinten.

Zeker, soms loopt het -goed af en komen er geen valpartijen bij kijken. Gelukkig maar, al betekent dat niet dat er niet gevallen kon worden. Niet enkel de afstand van de laatste bocht tot de meet doet ertoe, ook het type bocht. De ene is al risicovoller dan de andere. Uiteraard zullen er geen laatste rechte lijnen van kilometers lang gevonden worden. Dat neemt niet weg dat veel meer aankomsten met bochten geweerd moeten worden.