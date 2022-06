Geen Tour voor Richard Carapaz, wel de Vuelta

Richard Carapaz zal dit jaar niet de Tour rijden. Hij wel aan de start van de Vuelta staan. Dat heeft hij op een persconferentie in zijn thuisland gezegd.

Zoek in juli tijdens de Tour de France niet naar Richard Carapaz. Hij past daarvoor. Dat zei hij tijdens een persconferentie in Quito, de hoofdstad van zijn thuisland Ecuador. De komende 4 weken zal hij trainen in Ecuador om zich voor te bereiden op de Vuelta. "Dat is mijn hoofddoel dit jaar", zei hij. In de aanloop van de Vuelta die op 19 augustus begint, zal hij nog de Ronde van Polen (30 juli tot 5 augustus) rijden.

Het zal de 5e keer zijn dat Carapaz de Vuelta rijdt. In 2020 eindigde hij al eens 2e. Ook zal de Vuelta dit jaar de 2e grote ronde van Carapaz zijn. Eerder reed hij al de Giro. Daarin reed hij lang in de roze trui, maar moest die op de voorlaatste dag afgeven aan Jai Hindley. Carapaz eindigde uiteindelijk 2e in die Giro.