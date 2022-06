Nieuwe top 10 voor 20-jarige Intermarché-renner: "Achter Van Aert en Hayter eindigen iets waar ik trots op kan zijn"

Hugo Page eindigde in de tweede rit in de Dauphiné met aankomst in Brives-Charensac op een achtste plaats. Daarmee was de jonge Fransman derde in de massasprint, achter Wout van Aert en Ethan Hayter. In de openingsetappe was Page al knap vierde.

Daar kan dus al een conclusie aan verbonden worden: tot zijn eigen verbazing behoort hij tot de snellere mannen in de Dauphiné. "Ik ben geen pure sprinter. Vlak achter Van Aert en Hayter eindigen, is iets waar ik trots op kan zijn", besluit Page.

20-year-old Hugo Page earned two top 10 in the first two stages 🔥 #Dauphiné



"I'm not a pure sprinter, so ending behind Van Aert & Hayter is something I can be proud of. I'm honored to receive the support of the team, as it's only my 5th race day at World Tour level." pic.twitter.com/TbVJFIA8ZB