Wout Van Aert denkt te winnen, maar David Gaudu klopt hem op de streep

David Gaudu heeft de 3e rit van de Dauphiné gewonnen. Hij klopte Wout Van Aert op de streep. Van Aert is opnieuw leider.

De Dauphiné was al aan zijn 3e etappe toe. Die vertrok in Saint-Paulien en ging over glooiende wegen van het departement van de Haute-Loire en de Puy-de-Dôme naar Chastreix-Sancy. Tijdens de rit waren er 3 officiële beklimmingen, waarvan de top van de laatste de aankomst was.

Al snel gingen 4 renners ervandoor, maar een renner van Israël-Premier Tech werd teruggefloten door zijn ploeg en zo waren ze nog met 3. Daarna gingen 3 renners van B&B Hotels-KTM in de aanval. Al snel konden ze de kloof met de kopgroep dichten en gingen we naar een kopgroep van 6 renners. Het peloton controleerde ondertussen rustig voort.

MET EEN RUIME GROEP NAAR DE STREEP

Jumbo-Visma mende het peloton en in het zicht van de slotklim werd de kopgroep gegrepen. Op ruim 2 km van de streep moest gele trui Alexis Vuillermoz lossen door het tempo van Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma. We gingen met een ruime groep van zo'n 20 renners naar de streep. In de sprint dacht Wout Van Aert gewonnen te hebben, maar David Gaudu klopte hem nog op de streep. Van Aert is opnieuw leider.