'Tour de France zorgt in 2024 voor straffe primeurs: zelfs geen traditionele aankomst op Champs-Élysées'

De Tour de France van 2024 wordt er een met trendbreuken en primeurs. De Champs-Élysées in Parijs zou zowaar niet de aankomstplaats zijn na drie weken Tour.

In La Gazzetto dello Sport worden in grote lijnen de plannen voor de Tour de France 2024 uit de doeken gedaan. De Grand Départ zou in Italië plaatsvinden, wat nog nooit eeder in de geschiedenis gebeurd is. De start zou gegeven worden in Firenze.

DRIE DAGEN START EN AANKOMST IN ITALIË

Dat moet dan het begin worden van drie volledige Tour-dagen in Italië. Op de vierde dag van de Tour zou het peloton ook nog vertrekken in Italië, namelijk in Pinerolo. De aankomst van die etappe zou wel op Frans grondgebied liggen.

Traditioneel eindigt de Tour met een slotrit naar Parijs, met aankomst op de Champs-Élysées. Dat zou in 2024 niet het geval zijn, omdat Parijs reeds de Olympische Spelen organiseert en het qua veiligheid moeilijk zou zijn om daar dan nog eens de aankomst van de Tour te laten plaatsvinden. Daarom eindigt de laatste Tourrit in 2024 naar verluidt in Nice.