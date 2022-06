Wout van Aert houdt leiderstrui na tweede plaats in tijdrit van Dauphiné

Wout van Aert is erin geslaagd zijn leiderstrui vast te houden in de tijdrit van de Dauphiné.

Wout van Aert werd voor de tweede dag op rij tweede in de Dauphiné. De tijdrit werd gewonnen door de Italiaan Ganna.

Hij had twee seconden en dertig honderdsten voorsprong op Wout van Aert. Hayter werd derde in de tijdrit van 32 kilometer.

Na elf kilometer had Van Aert al 10 seconden op Ganna, maar in het tweede deel van de tijdrit pakte hij nog een deel van die achterstand terug.

In het algemeen klassement heeft Van Aert nu 53 seconden voorsprong op Cattaneo die tweede is. Roglic is derde op 56 seconden.