Eindzege van Van Aert in Dauphiné theoretisch een optie maar in praktijk weinig waarschijnlijk

Bekijk het klassement in de Dauphiné en je zou denken dat Wout van Aert rijp is voor de eindzege. Het is een mooie theorie, maar weinig waarschijnlijk.

Dat heeft niet zozeer iets met de renner Wout van Aert te maken, maar wel met de belangen van de ploeg. Jumbo-Visma is naar de Dauphiné gekomen om op zo veel mogelijk ritzeges te jagen met Van Aert, om dan in het zware slotweekend het klassement in een beslissende plooi te leggen voor Primož Roglič. Of als dat niet gaat, eventueel voor Jonas Vingegaard.

Na de tijdrit opperde José De Cauwer om Wout van Aert mee te sturen in die twee zware ritten. Want het maakt toch niet uit met wie Jumbo-Visma de Dauphiné wint, als ze 'm maar winnen? Van Aert heeft al een mooie voorsprong. Eerste achtervolger Cattaneo staat op 53 seconden. De eerste renner die echt als klassementsman beschouwd kan worden is Damiano Caruso en die staat al op 1'39" van Van Aert.

© photonews

Zo'n plannetje zou dan toch kunnen werken? In theorie wel, maar het is weinig waarschijnlijk dat Jumbo-Visma er zich aan waagt. Omdat er weinig reden is om terug te komen op gemaakte afspraken. En vooral omdat de Tour het hoofddoel is, voor Van Aert en voor de ploeg. Deze Dauphiné is een goede test om te zien of het speelbaar is: om met een actieve Van Aert voor ritzeges (en groen) te gaan en met Roglič voor geel.

In aanloop naar de Tour is het ook belangrijk voor Primož Roglič en Jonas Vingegaard om zich bergop eens echt te testen en daar zijn die twee laatste Dauphiné-ritten ideaal voor. Het is niet uitgesloten dat dat combineerbaar is met een aanval van Van Aert, maar liefst houden ze die dan toch zo lang mogelijk in de buurt van die klassementsmannen.

© photonews

Als de koers dan een onverwachte wending neemt en Van Aert een sterke dag kent, dan kan die de klassementsmannen van de ploeg nog een ferme dienst bewijzen en zo mee helpen om de eindzege veilig te stellen. Dat hebben we ook al gezien in Parijs-Nice. Wellicht trekt Jumbo-Visma in het weekend dus de kaarten Roglič-Vingegaard en geeft Van Aert dan de leiderstrui door. Zoals hij zelf zei begin deze week.