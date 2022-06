Stress én zege voor Van Aert in Dauphiné: "Als klassementsmannen van 60 kilo vol voor je rijden, moet je het afmaken"

Wout van Aert mag zijn lach nog eens bovenhalen. Zijn tweede zege in de Dauphiné is binnen, al ging er wel wat stress aan vooraf.

"Het was een nerveuze finale", begon de ritwinnaar aan zijn relaas aan de aankomst van de vijfde etappe. "In het begin leek het de eerste gecontroleerde rit, maar ze gingen vooraan sneller en we verloren steeds meer terrein. In de laatste kilometers was ik gestresseerd en vreesde ik dat we tekort zouden komen. Ik passeerde de vluchters enkele meters voor de streep. Leuk dat ik dan toch win."

Van Aert zag de vier vluchters uiteraard wel voor zich uit rijden in de finale. "Tot in de laatste kilometer was ik gefocust op het terughalen van de ontsnapping. Nadien draaide ik de knop om en probeerde ik een goede sprint te rijden."

MEESTERLIJKE LEAD-OUT

Van Aert bezorgde Jumbo-Visma zo nog de triomf. "Ik moet mijn ploegmaats bedanken. Ik weet wel dat iedereen dat zegt na een overwinning, maar al mijn zes ploegmaats waren er voor mij. Dat maakt deze overwinning nog specialer. Christophe Laporte deed een meesterlijke lead-out. Aan de anderen had ik gevraagd om alles te doen wat ze konden. Als klassementsmannen van 60 kilo vol voor je rijden, dan moet je het afmaken."