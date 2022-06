Wat met Tour de France? Ex-wereldkampioen moet opgeven in Dauphiné met knieproblemen

Michal Kwiatkowski heeft er de brui aan gegeven in het Criterium du Dauphiné. De renner zelf heeft ook al gereageerd.

Unfortunately I had to withdraw from @dauphine due to a pain in my knee 🫤 Fingers crossed for the rest of @INEOSGrenadiers team🤞

