Opgaves van klinkende namen in slotweekend Dauphiné: na Froome en Groenewegen stapt ook Mas af

Het slotweekend van de Dauphiné zorgt voor opgaves van klinkende namen. Na Froome en Groenewegen zal ook Mas de Dauphiné niet uitrijden.

Christopher Froome en Dylan Groenewegen gingen in de voorlaatste rit al niet meer van start. Zonde, want bij Froome was het uitkijken of hij in de bergen zijn progressie kon doortrekken, maar de Brit moest opgeven nadat hij zich al een paar dagen onwel voelde. Froome heeft rust nodig om te genezen. Het is koffiedik kijken of hij al dan niet de Tour gaat rijden.

Voor Groenewegen had het nog weinig zin om verder te rijden. Ook de etappes die konden uitdraaien op een groepssprint, bleken net iets te zwaar voor hem. In de twee bergritten aan het einde van de rittenkoers had de Nederlander van BikeExchange-Jayco nog weinig te zoeken.

En aras de priorizar su recuperación, después de los golpes y molestias producidos por su caída del jueves, @EnricMasNicolau concluye su presencia en el 🇫🇷 #Dauphiné. ¡Nos vemos muy pronto, amigo!@MatteoJorg arrancará el último día de la ronda alpina en 8ª plaza de la general. pic.twitter.com/1ZlmsOqXpu — Movistar Team (@Movistar_Team) June 12, 2022

De laatste etappe van de Dauphiné zal ook van start gaan zonder Enric Mas. De klimmer van Movistar was donderdag ten val gekomen. Die valpartij levert nog altijd ongemak op. De Spanjaard zal prioriteit geven aan zijn herstel en de slotrit aan zich laten voorbijgaan.