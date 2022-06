Evenepoel pakt al tijd op sommige concurrenten en zelfs ritzege zat er even in: "Werken we iets meer samen ..."

Concurrenten die tijd verloren en hijzelf die even in de buurt kwam van de ritzege: Remco Evenepoel heeft een geslaagde eerste dag achter de rug in Zwitserland.

Quick-Step zet alles op alles voor een goeie notering in het klassement met Evenepoel. Dat kan hij wel smaken. "Voor het eerst krijg ik een volledige ploeg in dienst", zegt de man die in de Ronde van Zwitserland voor minstens de top vijf gaat in HLN. "Dat schenkt me enorm veel vertrouwen."

Evenepoel finishte in Küsnacht in de eerste groep, terwijl bijvoorbeeld een Martínez al bijna een minuut aan de broek kreeg. "Martínez? Ha, echt? Amai, 51 seconden is toch al vrij veel, hé. Da's goed nieuws." Even was Evenepoel samen met Vlasov op pad. "Werken we iets meer samen, trekken we met z'n tweeën naar de streep. Maar allebei wilden we als tweede de laatste 500 meter in, om de andere te kunnen verrassen."

VAN WILDER BIJNA MET VERRASSING

Hun snelheid ging naar beneden, de rest kwam terug. Evenepoel had er wel vrede mee. "Het moest niet, hé." Waarna zijn ploegmaat Van Wilder, ook mee vooraan, voor een verrassing probeerde te zorgen. "Ze keken allemaal naar mij. 'Ga maar', riep ik dus tegen Ilan. Het was een ideaal moment voor hem. Bijna lukte het ook. Maar mij hoor je niet klagen. De ploeg is op niveau. Ze zorgt ervoor dat ik niet in 'ambetante' situaties verzeil."