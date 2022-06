José De Cauwer duidelijk: "Wout moet geen diensten bewijzen aan Roglic" en "Groen is het doel, met recht en reden"

Wout van Aert liet het in het slotweekend van het Criterium du Dauphiné wat lopen. De gele trui verdedigen zat er niet in, op zaterdag eindigde hij al op meer dan tien minuten in de rituitslag en op zondag ging hij ook niet verder dan de voet van de slotklim. De doelen liggen verder.

Het groen in Parijs in de Tour de France, dat is het doel. Los van wat Roglic, Vingegaard en anderen gaan doen in de strijd om het geel voor het team. “Hij is zich aan het specialiseren in groen en wil de sprintersbenen helemaal terug te vinden als hij ze al kwijt zou zijn”, aldus José De Cauwer bij Sporza.

“Hij gaat voor eigen rekening moeten en mogen rijden. Dat zal nodig zijn, nu is hij bezig om zo fit mogelijk aan de start te staan van de Tour de France. Hij is met zichzelf bezig, werken voor Roglic & co is hij nu niet mee bezig. De Tour is het doel.”

Verstandig

“Roglic een dienst bewijzen en proberen aan te klampen, dat is niet het doel. Dat gaan we van Wout van Aert niet zien, ook in de Tour niet. Het zal alleen voor zichzelf zijn, en met recht en reden. Het mag niet te veel energie kosten, hij wil zichzelf niet uit de haak trekken. Hij is verstandig bezig.”

“Roglic moet het zelf maar oplossen. Dat is niet denigrerend, helemaal niet. Als je voor groen wil gaan in de Tour, dan moet je daar mee bezig zijn. Je krijgt het niet cadeau, dus dan kan je niet onderweg gaan knechten en jezelf in de problemen te brengen. Wout heeft een status binnen de ploeg om voor zichzelf te gaan.”