Grote Tour-ambities bij twee renners van Jumbo-Visma: "Ik ben er in gaan geloven toen ik Pogačar kon lossen"

Jumbo-Visma gaat Pogačar opnieuw bekampen in de Tour. De Nederlandse formatie heeft twee renners die geloven in de eindzege.

Dat is duidelijk geworden op de persconferenties na afloop van de Dauphiné. Gezien zijn drie eindzeges in de Vuelta zou je denken dat Jumbo-Visma vooral de kaart Primož Roglič trekt. Die houdt zich evenwel op de vlakte. "Het maakt mij niet echt uit wie de overwinning pakt. Dit is een ploegsport. We kunnen met veel vertrouwen naar de Tour."

Vertrouwen, dat is net juist in grote mate op te merken bij de zogenaamde nummer 2 van de ploeg, Jonas Vingegaard. "Ik denk dat ik veel kans maak om de Tour te winnen", zegt de Deen onomwonden. "Ik ben er in gaan geloven toen ik Pogačar vorig jaar kon doen lossen op de Mont Ventoux."

GOEDE VRIENDEN

Het moet dus nog blijken welke van de twee klassementsmannen van Jumbo-Visma echt voor die gele trui kan gaan. "Wie de sterkste van ons twee is, weet ik niet. We zijn goede vrienden en ook onze families kunnen het goed met elkaar vinden", verwacht Vingegaard geen problemen.