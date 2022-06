Victor Campenaerts blikt vooruit op het BK tijdrijden: "Ik heb terug meer op mijn tijdritfiets gezeten"

Victor Campenaerts kijkt uit naar het BK tijdrijden in Gavere, waar hij woont. In de aanloop naar die koers zat hij meer op de tijdritfits. Zo vertelde hij aan Wielerflits.

In juni heeft Victor Campenaerts 2 doelen. Dat zijn de Baloise Belgium Tour en het BK tijdrijden. Vooral dat BK zit in zijn achterhoofd. "De laatste weken heb ik veel op mijn tijdritfiets gezeten", zei hij aan Wielerflits. "Ik wil graag in mijn eigen dorp (Gavere nvdr.) die Belgische titel pakken. Zoals Yves Lampaert vorig jaar deed in zijn Ingelmunster. Al zal Remco Evenepoel de te kloppen man zijn."

"Het was wel frustrerend om weer op die tijdritfiets te zitten", ging hij verder. "Het moest in tegenstelling tot vroeger van diep komen, maar uiteindelijk heb ik weer een goed gevoel op die fiets. In de Baloise Belgium Tour zal ik proberen verder toe te groeien naar mijn beste vorm voor op het BK. Daar vind ik, denk ik, een parcours op mijn maat. Het is snel als er geen wind staat, maar het gaat ook lastig zijn. Het gaat een beetje op en af."