Christian Prudhomme over de Tour in 2024: "Er is nog niets beslist"

Tourbaas Christian Prudhomme zegt dat er nog niets beslist is over de Tour in 2024. Dat heeft hij gezegd in een interview met AFP.

Vorige week meldde La Gazzetta dello Sport dat de Tour in 2024 zou starten in Firenze. Ook zou de finish in Nice liggen en niet in Parijs. Dat is om de veiligheid te kunnen garanderen, want een paar dagen later beginnen de Olympische Spelen in Parijs.

Christian Prudhomme heeft in een interview met AFP gezegd dat er nog niets beslist is: "Het is een mogelijkheid om de Tour de France en de Olympische Spelen naast elkaar te organiseren, maar we zijn er nog aan het werken. Op dit moment is niets zeker. De gesprekken lopen nog.