Eerlijkheid bij Alexander Kristoff van Intermarché: "Ik moet toegeven dat ik op een sterkere Peter Sagan botste"

Kampioenen kunnen elkaars prestatie eerlijk appreciëren. Alexander Kristoff erkent dat Peter Sagan de beste was in de openingsetappe van de Ronde van Zwitserland.

Uiteraard had Alexander Kristoff liever zelf gewonnen. Intermarché-Wanty-Gobert deed er ook alles aan. Eerst door de vlucht van de dag binnen schot te houden en vervolgens door de Noor in goede positie te brengen voor de sprint. "Mijn ploeggenoten brachten me naar voor in een zeer technische finale met onder andere heel wat verkeerseilandjes, waarna Andrea Pasqualon een fantastische lead out deed."

Het leverde echter geen zege op. "Uiteraard ben ik teleurgesteld dat ik niet met de overwinning beloond werd, maar ik moet toegeven dat ik op een sterkere Peter Sagan botste", spreekt Kristoff met respect voor de ritwinnaar. Ook Coquard passeerde nog, waardoor het voor Kristoff een derde plaats werd.

VOORDEEL HALEN UIT ZWARE KOERS

Ook niet onaardig natuurlijk voor Kristoff, die vooral zijn niveau op peil wil houden. "Over het algemeen heb ik een goed gevoel en ik ben ervan overtuigd dat ik de komende weken voordeel zal halen uit deze zware Ronde van Zwitserland."