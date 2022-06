Yves Lampaert hoopt zelf te kunnen overleven in Durbuy en duidt Mads Pedersen aan als topfavoriet

Of hij Mads Pedersen gaat aankunnen, moet nog blijken, maar op weg naar Durbuy wil Yves Lampaert zich zeker laten zien. In het pittoreske stadje zal deze week een belangrijke slag plaatsvinden.

Daar eindigt zaterdag immers de voorlaatste rit in de Baloise Belgium Tour. Wellicht zal daar het klassement in een definitieve plooi gelegd worden. "Ik heb de rit naar Durbuy verkend en die is echt lastig. Ik hoop dat ik daar kan overleven", zegt Lampaert op de persconferentie die vooruitblikt op de rittenkoers.

Lampaert had het daar ook over de grotere doelen de komende maanden. U kan HIER nog eens lezen wat hij daar over zegt. Ook voor de Baloise Belgium Tour heeft de renner van Quick-Step een plannetje in gedachten. "Het wordt belangrijk om in de eerste rit geen tijd te verliezen, in de tijdrit van vrijdag wat tijd te kunnen nemen en dan stand te houden in Durbuy."

PARCOURS OP MAAT VAN PEDERSEN

Voor Yves Lampaert is het duidelijk: Mads Pedersen is de grote topfavoriet in deze rittenkoers. "De tijdrit kan hij zeker aan en de aankomst in Durbuy ook."