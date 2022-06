Alpecin-Fenix greep in tegen corona, Intermarché vraagt of regels nog zo zwaar moeten zijn

Het peloton werd opgeschrikt door een nieuwe coronagolf. Nochtans blijven de ploegen heel alert.

De Ronde van Zwitserland kreeg af te rekenen met een coronaplaag. Jumbo Visma stapte met de volledige ploeg op. Ook Adam Yates en drie renners van DSM moesten forfait geven na een positieve coronatest.

Twee weken voor de start van de Ronde van Frankrijk niet het scenario waar de ploegen mee rekening hadden gehouden. Alpecin-Fenix gaf zijn renners een tijdje geleden al de nodige instructies hiervoor.

De renners die in aanmerking komen voor de Tour kregen een duidelijke mail om weg te blijven van familiefeesten en grote bijeenkomsten waar veel mensen aanwezig zijn.

Omdat wie besmet geraakt is echter veel minder ziek is dan vroeger vraagt men in het peloton zich toch af of die zware regels wel nog nodig zijn.

“Veel van de positieve gevallen hebben nog amper symptomen en worden zelfs bij toeval ontdekt. Zeker als het om een staflid gaat, kan je je afvragen of je dan meteen de meest verregaande maatregelen moet nemen”, zegt Joost De Maeseneer, arts bij Intermarche-Wanty-Gobert, aan Het Nieuwsblad.