Vlasov is op zijn hoede voor Remco Evenepoel: "Je weet nooit met hem"

Aleksandr Vlasov sloeg in de Ronde van Zwitserland een dubbelslag met de ritzege en de leiderstrui.

Het was een topdagje voor Vlasov. Hij won de rit, maar pakte ook de Goldtrikot over van Stephen Williams die al snel in de problemen kwam.

“Ik ga hier in Zwitserland op zoek naar mijn beste benen voor de Tour. Dat loopt duidelijk naar wens. Wat ik in de Ronde van Frankrijk ambieer? Goh, ik maak er mijn debuut. En bekijk het dus dag per dag”, klinkt het bij HLN.

Hij keek ook op dat Remco Evenepoel moest lossen. “Het zijn toch eerder de langere beklimmingen die hem niet zo liggen? Dit was meer een parcours voor klassieke coureurs. En dus had ik eerder een aanval van hem verwacht. Maar ik zou hem nog niet volledig wegcijferen. Je weet het nooit, wat je 'from that guy' mag verwachten.”