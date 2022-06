Lefevere laat zich uit over Evenepoel en Lampaert: "Andere verklaring zoeken" en "Hij is nu niet plots favoriet voor proloog Tour"

Remco Evenepoel beleefde geen makkelijke week in de Ronde van Zwitserland. Patrick Lefevere laat zich uit over de zaak én over Yves Lampaert.

"We waren enigszins bezorgd dat Remco corona zou hebben, het zou het onverwachte tijdsverlies kunnen verklaren", aldus Patrick Lefeveren in Het Nieuwsblad. "Tot nader order is het niet het geval en dus zoeken we naar een andere oorzaak. Het niveau van Noorwegen heeft hij nu niet meer en het gemiddelde niveau ligt nu ook hoger." Hoed af "Hoed af voor zijn strijdlust en de ambtiie om in het weekend nog iets te maken van de tijdrit, al zijn we al lang tevreden als hij samen met de rest van de ploeg gezond en wel de finish haalt." Ondertussen won Lampaert wel een tijdrit in de Belgium Tour: "We moeten nu van hem niet meteen een favoriet maken voor de Tourproloog in Denemarken."