Ook op de weg: Lucinda Brand wint de 1e rit van de Ronde van Zwitserland en is de 1e leidster

Lucinda Brand heeft de 1e rit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. Ze was de snelste van de vlucht. Ook is ze de 1e leidster.

Ook de Ronde van Zwitserland voor vrouwen is begonnen. De 1e etappe was een korte etappe van 46 km in Vaduz. De rensters moesten 10 ronden van 4,6 km rijden. In het begin van die ronde was er een klim van 700 meter lang aan 7%.

SNELHEIDSRACE

De rensters reden aan een hoog tempo. Daardoor stond de deur achteraan al snel open. Het duurde ook enige tijd vooraleer er een echte ontsnapping was. Na bijna 20 km ging een trio met Lucinda Brand, Pauliena Rooijakkers en Clara Koppenburg ervandoor. Het tempo bleef hoog en je kon nog nauwelijks over een peloton spreken. Ook werden enkele rensters gedubbeld.

Het verschil werd geleidelijk aan groter. Op minder dan 10 km van het einde was het verschil bijna een minuut. Net voor het ingaan van de laatste ronde gingen enkele rensters in de achtervolging, maar zij kwamen te laat. We gingen naar een sprint met 3. Brand won die en is daarmee ook de 1e leidster.