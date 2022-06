Patrick Lefevere over nalatige teams in coronatijden: "Ondertussen heeft die renner dan wel drie keer zijn neus gesnoten in peloton"



Niet alle ploegen nemen het even serieus met de coronamaatregelen. Dat heeft ook Patrick Lefevere door. "Niet om onszelf op de borst te slaan, maar ons preventiebeleid is ook nooit versoepeld. We hanteren nog steeds dezelfde hygiënemaatregelen: afstand, masker, regelmatig testen en zo weinig mogelijk contacten", aldus Lefevere in Het Nieuwsblad. Nalatige teams "Ik wijs geen enkel getroffen team met de vinger – er is nooit een rechtstreeks verband tussen de mate van preventie en het aantal gevallen. Maar feit is wel dat er nala­tige teams bestaan." "Dokters die een renner met symptomen ’s ochtends testen, maar hem dan wel op de fiets zetten. Blijkt de test dan positief, dan halen ze hem tijdens de koers nog van de fiets. Maar ondertussen heeft hij natuurlijk wel drie keer zijn neus gesnoten in het peloton.” Lees ook... Schrik zit erin bij Lefevere: "Dan hou ik mijn hart vast" en "Weten allemaal dat wat Van Ranst zegt verre van evangelie is"



