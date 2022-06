Philipsen vol lof: "Als je naar van Aert kijkt ... Daar wil ik heen"

Jasper Philipsen lijkt klaar voor de Ronde van Frankrijk en wil er graag een of meerdere ritten wegkapen. Hij heeft ook duidelijke doelen.

Philipsen wil na heel wat ereplaatsen vorig jaar deze keer wél een etappe winnen. "Hopelijk ben ik niet meer de man van de ereplaatsen", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Van Aert

Op de groene trui mikt hij niet in de Tour de France. "Daar ben ik niet mee bezig. Als iemand zoals Van Aert daar een doel van maakt, wordt het super moeilijk om dat te proberen halen."

"Als je naar Van Aert kijkt, die rijdt steengoed bergop en is ook zeer snel. Dat is het niveau waar ik op termijn naartoe wil. Of toch in de mate van het mogelijke, maar laat mij eerst proberen een rit te winnen."