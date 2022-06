Schrik zit erin bij Lefevere: "Dan hou ik mijn hart vast" en "Weten allemaal dat wat Van Ranst zegt verre van evangelie is"

In de Ronde van Zwitserland was het de voorbije dagen bijltjesdag: door het coronavirus stapten vier ploegen en heel wat extra renners uit de race. En dus is er toch wel wat onrust.

Ook Patrick Lefevere is er niet gerust in: "Tien dagen nog voor we naar de Tour de France vertrekken en het is alsof we terug in de tijd worden gekatapulteerd. Dertig renners uit koers in de Ronde van Zwitserland, met hele ploegen tegelijk. Covid-19 is terug van nooit weggeweest", klinkt het in zijn column in Het Nieuwsblad.

Hart vasthouden

"Ik hoor Marc Van Ranst zeggen dat paniek niet nodig is, dat de organisatie de Ronde van Zwitserland gewoon kan laten doorgaan. Goed mogelijk, maar we weten ondertussen allemaal dat wat Van Ranst zegt verre van evangelie is. Ik ben geen panikeur, maar ik ben wel bang dat het allemaal van voren af aan begint."

"De rest van de wereld is gestopt met testen, de koers niet. Van Ranst wijst op de lage klinische ernst van de huidige variant, maar het UCI-protocol is wat het is. Positief betekent nog altijd op non-actief. Bij meerdere gevallen blijft het mogelijk dat de hele ploeg de koers moet verlaten. Ik moet er geen tekening bij maken dat zo’n scenario een nachtmerrie is in de Tour. Als het klopt wat mijn ploegleider Brian Holm zegt – dat de besmettingen ook in Denemarken pieken – dan houd ik echt mijn hart vast."