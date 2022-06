Zonde om zo te moeten opgeven: Thomas De Gendt scheurt enkelligament in Ronde van Zwitserland

Thomas De Gendt heeft de Ronde van Zwitserland verlaten: hij heeft zijn enkelligament gescheurd. Dat gebeurde dan ook nog eens op een erg ongelukkige manier.

Thomas De Gendt kreeg in de zevende etappe van de Ronde van Zwitserland een DNF achter zijn naam: de ritwinnaar uit de Giro haalde de aankomst in Malbun niet. Achteraf liet zijn ploeg Lotto Soudal via de sociale media weten wat daar de reden van was.

Nog voor de slotbeklimming in de rit was De Gendt al moeten afstappen. Wanneer zijn voet op een bepaald moment per ongeluk uit het klikpedaal schoot, heeft De Gendt daarbij zijn enkelligament gescheurd. Je zal maar op die manier zo'n blessure oplopen.

🇨🇭#tourdesuisse2022



Unfortunately, @DeGendtThomas had to abandon the race before the final climb today due to a torn ankle ligament when his foot accidentally clipped out of the pedal. — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) June 18, 2022

De Gendt was zaterdag dus de pechvogel van de dag zaterdag in de Ronde van Zwitserland. Met een gescheurd ligament zat er uiteraard niets anders op dan op te geven en de koers te verlaten.