🎥 Even schrikken: Geraint Thomas verkent kasseirit van de Tour en botst op werken

Geraint Thomas heeft de kasseirit van de Tour de France verkend. Alleen botste hij op wegenwerken.

Op zondag won Geraint Thomas de Ronde van Zwitserland. Een dag later was hij al te zien in het noorden van Frankrijk. Hij ging de kasseirit van Lille naar Arenberg verkennen.

Op de kasseien moest hij samen met zijn ploegmaten even halt houden. Les Amis de Paris-Roubaix waren nog bezig met een strook beter te leggen.