Jasper Stuyven nog tot 2025 bij Trek-Segafredo: "Nog meer mooie momenten beleven"

Jasper Stuyven verlengt bij Trek-Segafredo. Zijn nieuwe contract loopt tot 2025. "Ik wil de komende 3 jaar nog meer mooie momenten beleven met de ploeg", zegt hij.

Al sinds 2014 rijdt Jasper Stuyven voor Trek-Segafredo. In het begin was het enkel nog Trek. In 2022 rijdt hij nog steeds voor dat team. Hij verlengt nu met 3 jaar.

"Al van het begin tonen we dat we goed bij elkaar passen", zegt Stuyven. "Ik voel me al vanaf het begin hier goed. We hebben samen al mooie momenten beleefd. De komende 3 jaar zou ik daar nog meer zo'n momenten willen aan toevoegen. Ik voel me hier thuis en heb veel plezier op mijn fiets."

We're thrilled to announce the contract extension of @Jasperstuyven, which will take him to 12 seasons representing the Team! 😲

Stuyven won voor Trek-Segafredo al Milaan-San Remo, de Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne en een rit in de Vuelta.