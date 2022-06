Valt het bij zijn derde(!) coronabesmetting wél mee voor Peter Sagan? "Ik heb geen symptomen en ik voel me goed"

Het coronavirus heeft de laatste jaren een zware impact gehad op de carrière van Peter Sagan. Al twee keer eerder liep de Slovaak Covid-19 op. Dat bleef niet zonder gevolgen, want Sagan bleef telkens nog voor een lange tijd op de sukkel met zijn gezondheid, wat hem niet toeliet om de gewenste fysieke prestaties te leveren op de fiets.

Van immuniteit is blijkbaar geen sprake, want de pandemie heeft Sagan nu voor een derde keer te grazen. "Na de zevende rit in de Ronde van Zwitserland nam de ploegdokter van TotalEnergies een Covid-test bij me af. Jammer genoeg was die positief", doet Sagan het verhaal op Twitter.

Yesterday, Saturday, after the finish of @tds stage 7, I was given a COVID-19 test by the @TeamTotalEnrg doctor. Unfortunately, it came out positive. I have no symptoms, and I feel well but I have to abandon the race. I thank you for your support and I will keep you posted. pic.twitter.com/5fIiTW3jQd