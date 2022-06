Bora-Hansgrohe verlengt het contract van Lennard Kämna, Ben Zwiehoff en Patrick Gamper

Bora-Hansgrohe heeft het contract van 3 renners verlengt. Het gaat om de contracten van Lennard Kämna, Ben Zwiehoff en Patrick Gamper. "We appreciëren hun loyaliteit tegenover het team", klinkt het.

De Giro was heel succesvol voor Bora-Hansgrohe. Met Jai Hindley wonnen ze het eindklassement. Emanuel Buchmann eindigde 7e. Ook wonnen ze bijna het ploegenklassement. Het team was in de bergen ook een van de sterkste ploegen. Getuige de rit met aankomst in Turijn.

3 renners uit die Giroselectie zien hun contract nu verlengd. Het gaat om Lennard Kämna, Ben Zwiehoff en Patrick Gamper. Hun contract loopt nu tot het einde van 2023.

"We appreciëren hun loyaliteit tegenover de ploeg", zegt teammanager Ralph Denk. "Kämna is een uitzonderlijk talent die meerdere rollen aankan. Hij kan situaties inschatten zoals niemand anders kan. We willen zien hoe hij zich verder ontwikkelt, maar we doen alles stap voor stap. Zwiehoff en Gamper zijn ook renners waarop we kunnen rekenen. Ze waren ook belangrijk in ons Girosucces."