Elisa Balsamo tevreden na ritzege: "Deze zege is belangrijk richting de Giro"

Elisa Balsamo won de 3e rit in de Ronde van Zwitserland. Na de rit klonk ze tevreden in het flashinterview: "Deze zege is belangrijk met het oog op de Giro."

In de 3e rit van de Ronde van Zwitserland werd er gesprint op de aankomst bergop in Chur. Elisa Balsamo haalde het voor Evita Muzic. "Het was een zware rit met heel wat klimkilometers", zei Balsamo in het flashinterview. "Ook de laatste kilometer was heel zwaar. Ik gaf alles in de spurt en won uiteindelijk."

Eind deze maand begint de Giro, waar Balsamo aan zal deelnemen. "Ik ben hier om me verder op de Giro voor te bereiden", ging ze verder. "Daarom is deze zege ook zo belangrijk. De laatste rit is een echte bergrit. Daar hou ik niet zo van. Ik ga Lucinda Brand dan zo goed mogelijk bijstaan en voor de rest de rit zo goed mogelijk overleven."