Wout Van Aert schrikt van de coronagevallen in de Ronde van Zwitserland

Wout Van Aert is geschrokken van de vele coronabesmettingen in de Ronde van Zwitserland. Dat zei hij aan Het Nieuwsblad. Die situatie zet hem weer op scherp.

In de Ronde van Zwitserland was het een slagveld. Tientallen renners moesten naar huis door een coronabesmetting. Wout Van Aert kwam daarop terug bij Het Nieuwsblad.

Van Aert was daarvan geschrokken, zei hij. Ook zet het hem weer op scherp en komen de bezorgdheden van de extra maatregelen weer terug. Hij zegt ook dat de ploeg nooit gedacht heeft dat corona voorbij was. Van Aert wist ook dat de cijfers daalden omdat niemand zich nog liet testen. Daarom dat er volgens hem ook zo veel positieve gevallen in Zwitserland waren. Iedereen moest opeens getest worden en waren er besmettingen die anders niet zouden geweten zijn.

Zelf wil Van Aert er niet te veel aan denken. Hij beseft dat je ook geluk moet hebben. Ook weet hij dat geen enkele aanpak sluitend is. Hij wil ondanks die coronaopstoot wel het BK rijden. Het risico is volgens hem minder groot om corona in een eendagskoers op te lopen. Ook speelt het mee dat het een BK is. Het kan iets opleveren.