Lotto kondigt Tour-selectie aan: met Ewan voor de sprints en Wellens en Gilbert als vrijbuiters gaat het voor ritzeges

Lotto Soudal is klaar zijn selectie voor de Tour. Met onder meer Ewan, Wellens en Gilbert gaat het voor ritzeges. Dat is het duidelijk vooropgestelde doel.

Het is uiteraard geen verrassing dat Caleb Ewan de kopman van de ploeg zal zijn in de massasprints. Reinardt Janse van Rensburg, Frederik Frison, Florian Vermeersch en Brent Van Moer zullen hun steentje bijdragen opdat de Australiër een zo groot mogelijke kans maakt om Lotto aan ritwinst te helpen.

De lastigere etappes wil Lotto uiteraard ook niet zomaar voorbij laten gaan. Tim Wellens, Philippe Gilbert en ook de Deen Andreas Kron mogen dan hun kans gaan. Voor hen is het hopen dat ze een aanval met succes kunnen afronden.

EWAN GROOTSTE KANS OP RITWINST

"Met deze 8 renners kunnen we op bijna alle terreinen meespelen in deze Tour de France. Caleb Ewan hebben we een van de snelste renners van het peloton. Hij is onze grootste kans op een ritzege", weet CEO John Lelangue. Die verduidelijkt dat Van Moer en Vermeersch ook de rit naar Arenberg hebben aangestipt. Voorts put Lelange moed uit het feit dat Gilbert, Wellens en Kron in goede vorm zijn.