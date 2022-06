Quick-Step-Alpha Vinyl vol twijfel bij selectie voor Tour de France

De ploeg van Patrick Lefevere heeft nog altijd geen selectie voor de Tour de France bekendgemaakt.

Acht namen moet Quick-Step bekendmaken voor de Ronde van Frankrijk, maar het zou best kunnen dat er tot begin volgende week gewacht wordt om de selectie vrij te geven.

Dat is bijzonder laat, enkele dagen voor de start van de Tour. Met dat wachten willen Lefevere en co niet alleen op Julian Alaphilippe wachten, maar ook op Kasper Asgreen.

De Deen kan starten in eigen land, maar zit met een diepe wonde aan de linkerknie na een valpartij in de Ronde van Zwitserland. Voor de sprints is hij van goudwaarde voor Jakobsen.