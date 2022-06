🎥 Na zijn niet-selectie: een overzicht van de prestaties van Greg Van Avermaet in de Tour de France

Het was een grote verrassing voor zichzelf. Greg Van Avermaet is door zijn ploeg niet voor de Tour geselecteerd. In het verleden reed hij 9 keer de Tour. Een overzicht.

Greg Van Avermaet maakte in 2009 zijn debuut. In de straten van Monaco werkte hij een tijdrit af. Anoniem finishte hij diep in het peloton. In de 9e rit eindigde hij in een Pyreneeënrit naar Tarbes 7e. Op de op 2 na laatste dag spurtte hij in een uitgedunde groep naar een knappe 4e plaats na onder meer Mark Cavendish en Thor Hushovd.

In 2014 maakte Van Avermaet opwachting voor zijn 2e deelname. De 2e rit naar Sheffield won hij bijna. Vincenzo Nibali kon een spurtend groepje wegblijven. Een spurt die Van Avermaet overigens won. Later waren er ook ereplaatsen in de Vogezen en in de Pyreneeën.

Een jaar later won Van Avermaet zijn 1e ritten in de Tour. Samen met BMC won hij de ploegentijdrit. Enkel dagen later won hij zijn 1e etappe in lijn door Peter Sagan te kloppen in Rodez na een spurt bergop. Jan Bakelants was 3e in die etappe.

In 2016 droeg Van Avermaet voor de 1e keer de gele trui. Hij won de 5e etappe naar Le Lioran. Daar onder meer weg te rijden van Thomas De Gendt. Van Avermaet droeg de gele trui 3 dagen. Een jaar later kon hij geen nieuwe rit winnen. Opnieuw was hij er dichtbij in Rodez, maar deze keer was Michael Matthews sneller in de spurt.

2018 was een van de succesvolste deelnames voor Van Avermaet. Hij won samen met BMC de de 3e rit, die een ploegentijdrit was. Van Avermaet hield er de gele trui aan over. Pas 8 dagen later na de 2e Alpenrit gaf hij die gele trui weer af. Tijdens de 1e rit in de Alpen was hij meegegaan in de vroege vlucht. Het leverde hem de Prijs voor de Strijdlust op.

© photonews

De laatse 3 jaren waren er nog enkel ereplaatsen. Zo was er een 3e plaats in Gap in 2019. In 2020 eindigde hij 3e in de rit naar de Mont Aigoual.