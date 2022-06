David Gaudu verlengt met 2 jaar bij Groupama-FDJ

David Gaudu heeft zijn contract bij Groupama-FDJ verlengd. Hij zal tot en met 2025 bij de Franse formatie rijden.

Al sinds 2017 rijdt David Gaudu voor Groupama-FDJ. Het jaar ervoor was hij stagiair bij de Franse ploeg. Hij was nog onder contract tot het einde van 2023. Dat contract werd verlengd. Gaudu zal tot het einde van 2025 voor Groupama-FDJ rijden.

"Ik zie me bij niemand anders rijden", zegt Gaudu. "We hebben samen al veel meegemaakt. In het begin van het seizoen voelde ik me niet zo goed, maar ik voelde constant de goede band met de ploeg en de sponsors. Daarom dat ik ook verlengd heb. Bij Groupama-FDJ is het altijd meer dan voor een ploeg rijden."