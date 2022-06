Lotte Kopecky overklast iedereen op het BK tijdrijden

Lotte Kopecky heeft met overmacht het BK tijdrijden gewonnen. Het is al haar 4e titel op rij.

In 2019 werd Lotte Kopecky al eens Belgisch kampioen tijdrijden. Nadien volgden nog 2020 en 2021. Ze was ook dit jaar topfavoriete om zich op te volgen.

Halfweg had Kopecky al 38 seconden voorsprong op nummer 2 Julie Van de Velde. In het 2e deel zoefde Kopecky Van de Velde voorbij, die een minuut voor haar was gestart.

Kopecky won met overmacht. Shari Bossuyt werd 2e op 1'04". Britt Knaven 3e op 1'08". Van de Velde kon haar lijn halfweg niet doortrekken en eindigde 5e op 1'21".

Met haar 4e Belgische titel in het tijdrijden evenaart Kopecky Liesbet De Vocht. Ann-Sophie Duyck is recordhoudster met 5 titels.