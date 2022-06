Zelfs verliezen van bidon houdt Remco Evenepoel niet van de titel: "Mijn supporters schreeuwden me vooruit"

Het is niet dat Remco Evenepoel op weg naar de titel geen uitdagingen had. Het verliezen van zijn bidon bijvoorbeeld, om er eentje te noemen. Evenepoel overwon alle hindernissen.

Remco Evenepoel analyseerde de waardeverhoudingen na zijn overwinning. "Uiteindelijk loop ik nog vrij veel uit in de laatste ronde. Het was een technisch parcours. Op de weinige stukken rechtdoor kon ik mijn vermogen toch ook gebruiken."

De wind speelde wel een rol, want sommige renners vielen stil. "Het was harken met de wind tegen. Ik kon niet overal in mijn positie blijven, maar wel aan de aankomst. Op het stuk waar ik mijn bidon verloor, kon ik ook goed op mijn stuur blijven liggen." Niet kunnen drinken, dus? "Neen, ik heb niet kunnen drinken onderweg, dat voel ik nog wel. In de ploegwagen bleven ze superrustig."

EGALE TIJDRIT

Er was een massale opkomst van toeschouwers, met ook heel wat fans van Evenepoel. "Mijn supporters steunen me volop en schreeuwden me vooruit. Dat heeft me de kracht gegeven om in de laatste ronde nog net zo te pushen zoals in de eerste ronde. Ik rijd een heel egale tijdrit."

Wat betekent deze titel nu? "Dit is toch wel iets afvinken. Ik wil de drie truien winnen in mijn leven. Ik heb er nu twee. Nu is die regenboogtrui nog een heel groot doel op zich. Daar heb ik nog alle tijd voor, maar we zijn alleszins heel goed bezig. Ik merk ook progressie in het tijdrijden. We gaan daar gewoon hard op blijven werken."