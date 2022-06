📷 Bora-Hansgrohe komt met nieuwe truitjes voor de Tour

In aanloop naar de Tour pakken sommige teams uit met een nieuwe outfit. Dit jaar hoort Bora-Hansgrohe daarbij.

In de aanloop naar de Tour komt Bora-Hansgrohe met nieuwe truitjes. Het is opvallend dat wit nu de dominante kleur is. Al is het groen niet helemaal verdwenen.

Lennard Kämna had de eer om de nieuwe outfit te tonen aan de wereld. Mogelijk rijdt hij ook daarin rond in de Tour. Hij staat op de longlist van Bora-Hansgrohe. Op de definitieve selectie van die ploeg is het nog wachten tot zondag.