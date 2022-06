Mathieu van der Poel gaat met nieuw pak gooi doen naar gele trui in Tour de France: "Snelpakken van wereldklasse"

Mathieu van der Poel hoopt in het begin van de Tour de France naar de gele trui een gooi te kunnen doen. Dat kan door sterk te presteren in rit 2 of 3, maar ideaal zou natuurlijk zijn om meteen de tijdrit te winnen.

Wie de openingstijdrit in Kopenhagen kan winnen, pakt immers meteen onder meer de gele trui. Voor Van der Poel wel een grote uitdaging, maar schrijf hem toch maar niet af. Zeker omdat Van der Poel aan de start zal verschijnen in een gloednieuw snelpak. NIEUWE SAMENWERKING Een gevolg van de samenwerking die Kalas Sportswear heeft afgesloten met Vorteq. Kalas is de officiële kledingpartner van Alpecin-Deceuninck, zoals de ploeg van Van der Poel vanaf 1 juli heet. Deze samenwerking zal leiden tot de creatie van een nieuwe lijn aerodynamische snelpakken. Deze kunnen dus door de renners van de ploeg gebruikt worden. De renners voor wie er iets op het spel staat, zullen dat zeker doen en daar hoort Van der Poel in de openingstijdrit dus ook bij. "Deze combinatie betekent dat we samen een nieuwe collectie snelpakken van wereldklasse kunnen creëren", zegt Josef Filip, directeur van Kalas, over het partnership met Vorteq.