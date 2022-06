Belgische kampioene werkt liefst achter de schermen: "Titel van bedrijvigste renster had misschien nog beter gepast"

Dan doe je het liefst het werk achter de schermen en dan ben je ineens Belgische kampioene. Het is het verhaal van een verrassende winnares van het BK in Middelkerke.

Kim de Baat rijdt het liefste in dienst van haar ploeg Plantur-Pura, zo vertelt ze na haar overwinning. "Zo was het nu ook de bedoeling. Ik heb altijd in dienst van de ploeg in de aanval gereden, om de andere meiden in een zetel te zetten. Tot ploegleidster Heidi Van De Vijver me zei in de laatste paar kilometer: "Je bent de snelste, ga er maar voor". Als je het op die manier af kan maken na een hele dag in de aanval, is dat mooi."

Vertrouwen in de sprint was er dus wel. "Ik ben snel aan de meet, maar niet dé snelste. Ik hou er van om iemand af te zetten, ik hou van het wringen. Als iemand anders van de ploeg wint, ben ik net zo blij als dat ik zelf win. Met een sterk blok kan je op meerdere paaarden spelen, maar eerlijk gezegd heb ik nooit in eigen belang gedacht. De rensters die in de finale mee waren: met alle respect, dat waren niet de favorieten."

UIT HET WIEL KOMEN

Dan moet je het uiteraard nog wel kunnen waarmaken. "Dan denk je wel dat je in dat groepje de snelste bent. Maar na een lange dag in de aanval, want ik zat tegen de krampen aan, weet je het nooit. Ik zag Alana Castrique naast me komen. Dan denk je: "Het zal misschien toch weer niet zijn?" Zij vertrok al op 200 meter en dat was uiteindelijk ideaal voor mij. Dan weet je dat je uit het wiel kan komen."

© photonews

Het blijft wel heel straf dat De Baat het kon afmaken, want ze had onderweg al bijzonder veel gegeven. Een drietal keer was ze mee in de aanval. De titel van bedrijvigste renster had ook voor haar kunnen zijn. "Dat had misschien nog beter gepast, maar het is alleen maar goed dat het met de Belgische titel zo uitdraait."

STATUS IN PLOEG WIJZIGT NIET

Door het veroveren van de tricolore treedt de 31-jarige nu volledig uit de schaduw. "Ik denk dat het ook mooi is om in deze trui iemand af te zetten. Dat verandert voor mij voorts niets", ziet de Belgische kampioene er geen wijziging van haar status in. Meteen na de finish kwamen er meteen een pak felicitaties, ook van andere teams. "Ik heb met niemand in het peloton in een probleem. Zij ook niet met mij, blijkbaar", lacht De Baat.