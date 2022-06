De zoen van de overwinning: Sanne Cant en Kim de Baat delen innig moment na het BK wielrennen

Het innige moment tussen Kim de Baat en Sanne Cant, te midden een hele reeks van omhelzingen van vreugde in het kamp van Plantur-Pura, ging op het BK niet onopgemerkt voorbij.

Wat het behalen van een Belgische titel wielrennen al niet kan doen. Vreugde alom natuurlijk in het kamp van Plantur-Pura nadat Kim de Baat het BK bij de vrouwen had gewonnen. Met de teamgeest zat het duidelijk goed: het voltallige team stond voor het podium te applaudiseren voor De Baat.

EMOTIES

Ook onderling zijn de relaties goed. Eentje in het bijzonder, zo blijkt. Na de koers deelden Kim de Baat en Sanne Cant een innige kus. Dat was toch wel meer dan een doordeweekse zoen, niet? Op zo'n moment nemen de emoties het over.

Als De Baat en Cant iets hebben om aan te kondigen, zullen ze dat op het juiste moment wel doen. Tv-commentator Ruben Van Gucht hield het op: "U heeft gezien wat wij gezien hebben."