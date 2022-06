Eliot Lietaer is niet geselecteerd door B&B Hotels-KTM

Eliot Lietaer heeft de Tourselectie van B&B Hotels-KTM niet gehaald. Hij viel als laatste af.

Bij B&B Hotels-KTM hebben ze hun selectie voor de Tour klaar. Daarbij zit Eliot Lietaer niet bij. Hij zat lang in de running voor het laatste plaatsje in de selectie, maar hij viel als laatste af.

De selectie bestaat vooral uit vrijbuiters. Er is Pierre Rolland die voor zijn 3e ritzege wil gaan. In 2011 won hij op Alpe d'Huez. Een jaar later won hij de rit naar La Toussuire.